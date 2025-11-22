وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های عامل کشور، دستور ایجاد حساب‌های وکالتی برای متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی را صادر کرد. این نامه که به امضای محمد علی حاجی‌زاده سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل رسیده، با اشاره به آغاز مرحله جدید ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش، از بانک‌ها خواسته است شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های وکالتی را برای متقاضیان فراهم کنند. براساس اعلام وزارت صمت؛ بانک‌ها از فردا تا ۹ آذر ۱۴۰۴؛ مبلغ ۵۰۰ میلیون به نام خودروی وارداتی در حساب متقاضیان مسدود و اطلاعات را به آدرس سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی به نشانی autonovin.ir ارسال کنند. به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛

براساس این گزارش؛ سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: احتمالا اواخر هفته یا اول هفته آینده عرضه خودروی وارداتی آغاز خواهد شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت همچنین در خصوص قرعه کشی این دوره نیز گفت: بعد از ثبت نام متقاضیان، اگر تقاضای خودرویی بیش از تعداد خودرو باشد، قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بین این خودروها، خودرو‌های برقی هم هستند یا فقط بنزینی عرضه می‌شود؟ گفت: برقی‌ها مشمول عرضه در سامانه نیستند مگر اینکه خود شرکت‌های واردکننده خودرو درخواست عرضه در سامانه را بدهند.

عاملی در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا آگهی عرضه خودرو‌های وارداتی تا پایان هفته منتشر شود.