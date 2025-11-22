پخش زنده
هوای مهاباد امروز هم در وضعیت ناسالم قرار داشت و به همین دلیل مدارس مقطع ابتدایی این شهرستان تعطیل شد. شاخص کیفیت هوا امروز روی عدد ۱۲۰ ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با سرد شدن هوا و پدیده وارونگی دمایی که چند روزی است در مهاباد حاکم شده، کیفیت هوا در این شهرستان به سطح ناسالم رسیده است. این وضعیت باعث شد تا مقطع ابتدایی مدارس مهاباد امروز تعطیل اعلام شود.
فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد، با اشاره به شاخص کیفیت هوای امروز گفت: شاخص کیفیت هوا در مهاباد ۱۲۰ است که نشاندهنده وضعیت ناسالم هوا است.
مردم نیز با رعایت توصیههای بهداشتی، از جمله کاهش تردد غیرضروری، استفاده از ماسک و پرهیز از فعالیتهای طولانی در فضای باز، تلاش میکنند آثار منفی آلودگی هوا را کاهش دهند.
با توجه به ادامه حالت پایداری هوا و افزایش آلایندههای جوی، شاخص کیفیت هوا در شهرستانهای ارومیه، مهاباد و شاهیندژ نیز در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. پیشبینی میشود آلودگی هوا در شهرستان مهاباد تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد.