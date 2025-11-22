به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد علی شیرازی در پنل تخصصی نوفناوری‌ها، رمز دارایی‌ها و تحول دیجیتال در بازار سرمایه که در حاشیه همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، با اشاره به اینکه بورس‌ها در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال با دو حوزه اصلی سروکار دارند، اظهار کرد: اول توکن‌سازی دارایی‌های مالی و دوم بهادارسازی دارایی‌های دیجیتال مانند صندوق‌های مرتبط با بیت‌کوین است.

مدیر عامل فرابورس ایران در ادامه بیان کرد: صندوق‌های رمزارز مزایایی از جمله کاهش ریسک نگهداری دارایی، عدم نیاز به مدیریت کیف پول، امکان متنوع‌سازی پرتفوی، برخورداری از حمایت قانونی و نظارتی و همچنین رسمیت در ساختار مالی دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران پنجمین کشور دنیا از نظر میزان نگهداری بیت‌کوین نسبت به جمعیت است، این ابزار‌ها می‌توانند گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری محسوب شوند. هم اکنون کشور‌های مختلف صندوق‌های بیت‌کوین را راه‌اندازی کرده‌اند و این صندوق‌ها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. عمده دارایی این صندوق‌ها بیت‌کوین و بخش دیگری اتریوم است. به طوری که بخش عمده صندوق‌های رمزارزی جهان بر پایه همین دو دارایی فعالیت می‌کنند.

شیرازی با بیان اینکه هوش مصنوعی، دارایی‌های دیجیتال، محاسبات ابری و تحلیل داده‌های بزرگ از جمله تحولات دیجیتال اثرگذار بر بورس‌ها هستند، اظهار کرد: کاربرد‌های هوش مصنوعی در بورس‌ها شامل پذیرش، نظارت بر بازار و نظارت بر ناشران می‌شود. در حوزه پذیرش، هوش مصنوعی می‌تواند در ارزیابی شرایط پذیرش متقاضیان، تحلیل صورت‌های مالی و بررسی امیدنامه‌ها نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: در بخش نظارت بازار نیز هوش مصنوعی در تطبیق معاملات، تشخیص معاملات مشکوک، تحلیل رفتار معامله‌گران و ارزیابی الگو‌های مشکوک مرتبط با پول‌شویی می‌تواند مؤثر باشد.

مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام اینکه حجم توکن‌سازی در حوزه دارایی‌های مالی هنوز محدود است و در بخش سهام نیز تاکنون در بورس‌های دنیا عملیاتی نشده است، خاطر نشان کرد: مزایای توکن‌سازی دارایی‌ها شامل معاملات بدون وقفه، افزایش نقدشوندگی، دسترسی گسترده‌تر، تسویه آنی، ایجاد بازار ثانویه و شفافیت است. بیشترین موارد توکن‌سازی تاکنون در اوراق بدهی انجام شده و بورس سوییس در زمینه دیجیتالی‌کردن اوراق، پیشتاز است.

وی افزود: توکن‌سازی گواهی‌های مشارکت تأمین مالی جمعی در دنیا نسبت به اوراق عمومی رشد بیشتری داشته است. طی دو سال و نیم گذشته معاونت تحول دیجیتال را به ساختار فرابورس ایران اضافه کرده‌ایم تا حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را به رسمیت بشناسیم و آن را توسعه دهیم. در این مسیر اقداماتی همچون نظارت هوشمند بر ناشران و رتبه‌بندی آنان با کمک هوش مصنوعی در حال بررسی و طراحی است.

شیرازی در پایان گفت: راه‌اندازی تابلو دارایی‌های دیجیتال در فرابورس ایران نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌رو است که این تابلو شامل دو بخش بهادارسازی دارایی‌های دیجیتال و توکن‌سازی دارایی‌های مالی خواهد بود.