قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ملی «محیط زیست، کشاورزی هوشمند و امنیت غذایی» در دانشکده کشاورزی ورامین با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل کشور، خواستار تبدیل دستاورد‌های علمی همایش به نسخه اجرایی شد.

در این همایش علمی سیصد مقاله به دبیر خانه ارسال شده بود که ۳۶ مقاله بصورت سخنرانی ارائه شد.