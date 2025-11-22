به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر، گفت: خودرو‌هایی که در روز‌های آلودگی هوا قوانین را رعایت نکنند، شامل جریمه خواهند شد. این تخلفات شامل عدم رعایت طرح زوج و فرد از درب منازل، نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن خودرو است که مجموعاً می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، خودرو‌های دودزا ۲۰۰ هزار تومان، نداشتن معاینه فنی ۱۰۰ هزار تومان و ورود به محدوده زوج و فرد مغایر با پلاک خودرو هم ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

وی افزود: امروز، همزمان با اولین روز اجرای طرح، هیچ خودرویی جریمه نشد و تذکرات پلیس جنبه ارشادی داشت، اما از فردا برخورد با متخلفان جدی خواهد بود.