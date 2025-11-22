کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان آذربایجان‌غربی در جلسه عصر امروز خود با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی و پیش‌بینی پایداری آلاینده‌های جوی تا روز دوشنبه، تصمیمات جدیدی برای روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۲ اتخاذ کرد.

تعطیلی مدارس و ادارات در برخی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی به دلیل آلودگی هوا فردا یکشنبه ۲ آذر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این تصمیم: شهرستان مهاباد: کلیه مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی تعطیل خواهند بود.

شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، نقده، سلماس، خوی، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و شاهین‌دژ: آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و ادارات و نهاد‌های دولتی با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

توصیه‌های بهداشتی و اجرایی برای شهروندان و دستگاه‌ها:

پرهیز از تردد غیرضروری به ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی

توقف کلیه فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز

تقویت حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودرو‌های شخصی به ویژه خودرو‌های دیزلی و فاقد معاینه فنی

توقف فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که فاقد سیستم پالایشگر هستند و در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون‌های آلودگی قرار دارند

استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی و ترجیح ناوگان حمل‌ونقل عمومی

کارگروه شرایط اضطرار تأکید کرده است که رعایت این دستورالعمل‌ها برای حفظ سلامت شهروندان و کاهش آثار سوء آلودگی هوا ضروری است و انتظار می‌رود مردم و دستگاه‌های اجرایی با مشارکت فعالانه در بهبود کیفیت هوا نقش داشته باشند.