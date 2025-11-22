پخش زنده
کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان آذربایجانغربی در جلسه عصر امروز خود با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی و پیشبینی پایداری آلایندههای جوی تا روز دوشنبه، تصمیمات جدیدی برای روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۲ اتخاذ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این تصمیم: شهرستان مهاباد: کلیه مقاطع تحصیلی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی تعطیل خواهند بود.
شهرستانهای ارومیه، اشنویه، نقده، سلماس، خوی، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و شاهیندژ: آموزش در مدارس و دانشگاهها به صورت غیرحضوری برگزار میشود و ادارات و نهادهای دولتی با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
توصیههای بهداشتی و اجرایی برای شهروندان و دستگاهها:
پرهیز از تردد غیرضروری به ویژه برای گروههای حساس شامل کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی
توقف کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز
تقویت حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه فنی
توقف فعالیت کارگاهها و صنایعی که فاقد سیستم پالایشگر هستند و در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی قرار دارند
استفاده کمتر از خودروهای شخصی و ترجیح ناوگان حملونقل عمومی
کارگروه شرایط اضطرار تأکید کرده است که رعایت این دستورالعملها برای حفظ سلامت شهروندان و کاهش آثار سوء آلودگی هوا ضروری است و انتظار میرود مردم و دستگاههای اجرایی با مشارکت فعالانه در بهبود کیفیت هوا نقش داشته باشند.