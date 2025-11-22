اعزام تیم آتشنشانی کرج به مازندران برای مقابله با آتشسوزی هیرکانی
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: ۳۰ آتشنشان کرجی برای کمک به مهار آتشسوزی جنگلهای هیرکانی عازم مازندران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جابر خوشگرد گفت: برای حمایت از عملیات مهار آتشسوزی جنگلهای هیرکانی، ۳۰ آتشنشان به همراه ۳ دستگاه خودروی سبک و ۳ دستگاه خودروی سنگین به استان مازندران اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای اعزامی تا کنترل کامل شرایط در منطقه حضور خواهند داشت و در هماهنگی کامل با مدیریت بحران استان مازندران فعالیت میکنند.