جابر خوشگرد گفت: برای حمایت از عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی، ۳۰ آتش‌نشان به همراه ۳ دستگاه خودروی سبک و ۳ دستگاه خودروی سنگین به استان مازندران اعزام شدند.