مدیر عامل بورس انرژی گفت: هر فناوری جدیدی با سه مانع جدی مواجه می‌شود؛ مقابله، ناتصمیمی و انحصار. بلاکچین نیز دقیقاً با همین الگو در کشور با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نظیفی در پنل نوفناوری‌ها، رمزدارایی‌ها و تحول دیجیتال در بازار سرمایه که در حاشیه همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، فقدان اقتصاد توکن را مهم‌ترین عامل ناکامی طرح های مرتبط در سال‌های گذشته دانست و تأکید کرد: اگر مدل اقتصادی پشتیبان توکن‌ها به‌درستی طراحی و پیاده‌سازی نشود، نمی‌توان انتظار توسعه این حوزه را داشت. بورس انرژی در مقایسه با سایر بورس‌ها ظرفیت بیشتری برای به‌کارگیری و اجرای ابزار‌های مبتنی بر توکن دارد.»

مدیر عامل بورس انرژی ایران با اشاره به تجربه جهانی گفت: اکنون بیش از ۹۲ درصد تراکنش‌های کشور کنیا از طریق موبایل مانی انجام می‌شود. زمانی که این ابزار عرضه شد، نسل قبلی پول آنها پول فیزیکی بود.

نظیفی درباره مواجهه ایران با فناوری‌های نو از جمله بلاکچین اظهار کرد: هر فناوری جدیدی با سه مانع مقابله، بی‌تصمیمی و انحصار مواجه است و بلاکچین نیز دقیقاً با همین الگو روبه‌رو شده است. ما نیز ابتدا با بلاکچین مقابله کردیم و سپس آن را تحت کنترل یک نهاد در انحصار خود درآوردیم.

مدیر عامل بورس انرژی ایران در ادامه به فضای حاکم بر نظام تنظیم‌گری کشور اشاره کرد و گفت: رگولاتوری در ایران همچنان مجوزمحور است و این رویکرد باعث کندی در توسعه فناوری‌های نو می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: وقتی از توکن صحبت می‌کنیم، در واقع درباره تحولی در ماهیت پول سخن می‌گوییم که اثر آن بر اقتصاد فراتر از یک تغییر تکنولوژی است. موفقیت توکن‌ها منوط به وجود مدل اقتصادی روشن و قابل اتکا است.