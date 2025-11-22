ساکنان قدیمی سورگه خواستار مجوز اسکان
شماری از ساکنان قدیمی سورگه با تکیه بر سوابق سکونت خود، خواستار صدور مجوز اسکان دوباره در این منطقه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی با حضور در منطقه چپهسورگه، بر ضرورت حمایت قانونی از اسکان روستایی، احیای سکونتگاهها و رفع تعارضات میان مردم و دستگاههای حفاظتی تأکید کردند.
«سارا فلاحی» نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به اهمیت مهاجرت معکوس و حفظ فرهنگ روستایی گفت: تلاش میشود موانع قانونی برای اسکان و فعالیت ساکنان این منطقه برطرف شود.
وی افزود: با توجه به وجود ۱۰ هکتار اراضی آبا و اجدادی در اختیار مردم، باید زمینهای فراهم شود تا تعارض میان اهالی و دستگاههای محیطزیست از مسیر قانونی و شفاف حلوفصل گردد.
«یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نیز با بیان اینکه منطقه جنگلی است و قانون محدودیتهایی برای ایجاد روستا در چنین اراضی تعیین کرده است، اظهار داشت: بخشی از زمینهای منطقه در دسته مستثنیات قرار دارد و در مالکیت اهالی است از این رو با همکاری محیطزیست امیدواریم امکان احیا و ایجاد روستا فراهم شود.
گفتنی است منطقه چپهسورگه از نواحی جنگلی استان است که به دلیل مهاجرت ساکنان، کاهش جمعیت و محدودیتهای قانونی در بهرهبرداری و سکونت، با چالشهای توسعه روستایی روبهرو شده است. اجرای سیاستهای مهاجرت معکوس، رفع تعارضات حقوقی و احیای روستا از محورهای مورد پیگیری مدیران استانی برای حفظ منابع طبیعی و پایداری تولید در این منطقه به شمار میرود.