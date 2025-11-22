به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ایده بسیج، برخاسته از ضرورت حضور سازمان‌یافته مردم در صحنه‌های دفاعی، اجتماعی و فرهنگی بود. امام خمینی (ره) تأکید داشتند که امنیت و استقلال کشور تنها با حضور آگاهانه مردم در قالب یک حرکت فراگیر مردمی تضمین می‌شود و همین نگاه، فلسفه شکل‌گیری بسیج را بنا نهاد.

با آغاز جنگ تحمیلی، بسیج به ستون اصلی مشارکت مردمی در دفاع از کشور تبدیل شد. پس از پایان جنگ، مسیر فعالیت‌های بسیج وارد مرحله تازه‌ای شد و محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات پزشکی رایگان، کمک به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بخشی از مأموریت‌های آن شد.

امروز بسیج در قالب قشر‌های مختلف از جمله پزشکان و مهندسان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، کارکنان اداری، هنرمندان و اساتید، هم در زمان بحران و هم در روز‌های آرام، داوطلبانه در حل مشکلات جامعه مشارکت می‌کند.

علاوه بر فعالیت‌های عملی، بسیج نقش مهمی در تقویت امید، اعتماد و انسجام اجتماعی ایفا می‌کند و همین ویژگی، آن را به یکی از پایدارترین تکیه‌گاه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

از بدو شکل‌گیری تا امروز، بسیج نشان داده که می‌تواند در روز‌های سخت مدافع مردم و در روز‌های آرام خدمتگزار جامعه باشد؛ نهادی که با چهره‌ای پویا و رویکردی مردم‌محور، در مسیر امید، امنیت و سازندگی گام برداشته است.