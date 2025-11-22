به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسابقات لیگ دسته چهار فوتبال کشور با برگزاری دیدار تیم‌های شاهوی مهاباد و المپیک نور تبریز در زمین چمن آزادی مهاباد پیگیری شد. این دیدار در پایان با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

در پایان بازی، مربیان دو تیم درباره شرایط بازیکنان و وضعیت تیم خود صحبت کردند. حامد علیزاده، مربی تیم المپیک نور تبریز و حسین آذربار، مربی تیم شاهوی مهاباد در مصاحبه‌ای نظرات خود را بیان کردند.

تیم شاهوی مهاباد در هفته نخست لیگ به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان، مقابل تیم سپاهان تهران با نتیجه سه بر صفر بازنده اعلام شد.

لیگ دسته چهار فوتبال کشور شامل ۶ گروه ۱۰ تیمی است و از مجموع ۶۰ تیم، از هر گروه دو تیم به لیگ دسته سوم فوتبال ایران صعود خواهند کرد.

تیم شاهوی مهاباد در بازی بعدی خود، نهم آذر، در ورزشگاه سردرود به مصاف تیم مهدیه تبریز خواهد رفت.