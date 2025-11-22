تشدید نظارت بر معاینه فنی و محدودیت زنگ ورزش مدارس در پی افزایش آلودگی هوا
سخنگوی کارگروه اضطرار در خصوص احتمال تعطیلی مدارس در قزوین توضیح داد : تا این لحظه تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و تصمیمات فعلی صرفاً محدودیت فعالیت در فضای باز را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
به دنبال افزایش شاخص آلودگی هوا در استان و قرار گرفتن در محدوده ناسالم، کارگروه اضطرار تشکیل جلسه داد و مجموعهای از اقدامات فوری را تصویب کرد. تمرکز این تصمیمات بر کنترل شدیدتر معاینه فنی خودروها، لغو زنگ ورزش و محدودیت فعالیتهای بدنی در فضای باز برای دانشآموزان، و توصیه اکید به استفاده از حمل و نقل عمومی است.
سخنگوی کارگروه، میرزا حسینی، همچنین در خصوص احتمال تعطیلی مدارس در قزوین توضیح داد که تا این لحظه تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و تصمیمات فعلی صرفاً محدودیت فعالیت در فضای باز را شامل میشود.
وی افزود: کنترل معاینه فنی خودروها به صورت ویژه و دقیقتر در خیابانها تشدید خواهد شد. زنگ ورزش مدارس لغو شده و فعالیتهای بدنی دانشآموزان در فضای باز به شدت محدود میگردد.
به گفته سخنگوی کارگروه اضطرار؛ دانشگاه علوم پزشکی به گروههای حساس، به ویژه بیماران، توصیه کرده است که تنها برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند و حتماً از ماسک استفاده کنند.
میرزا حسینی گفت: شهرداری موظف به نظارت ویژه بر سوزاندن زباله و ضایعات فضای سبز شده است و فعالیتهای عمرانی نیز در این ایام باید کاهش یابد. همچنین، محیط زیست پایش منابع آلاینده در حریم شهر را در دستور کار قرار داده است.
وی تاکید کرد: مردم برای کاهش بار ترافیکی و آلودگی، از حمل و نقل عمومی به جای خودروی شخصی استفاده کنند.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوا، امروز در شهرهای قزوین و محمدیه، شاخص آلایندگی از مرز ۱۵۰ عبور کرد و وضعیت هوا ناسالم برای همه گروهها تشخیص داده شد.
در شهرهای الوند و تاکستان هم شاخص کیفیت هوا برای گروههای حساس ناسالم ارزیابی شد.
در آبیک هم دستگاه سنجش آلایندگی هیچ دادهای را نشان نمیدهد.