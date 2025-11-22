پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اعلام کرد: باغ گیاهشناسی ملی ایران با کمبود شدید آب روبهرو است و برای تامین آب دایمی و رایگان این باغ، پیشنویس ساخت یک تصفیهخانه فاضلاب در حاشیه باغ در انتظار تصویب هیئت دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی علیزاده در نشست خبری افزود: باغ گیاهشناسی ملی ایران با مساحت ۱۵۰ هکتار شامل گونههای متنوع گیاهی است که هر کدام نیازهای آبی متفاوتی دارند که با کاهش چشمگیر منابع آب برای آن روبهرو شدهایم.
وی گفت: در گذشته دبی آب شش حلقه چاه باغ ۲۲۰ لیتر بر ثانیه بود، اما اکنون حداکثر دبی به ۷۰ لیتر بر ثانیه رسیده که یک سوم میزان قبلی است.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور علت اصلی این کاهش را بلندمرتبهسازیها در شمال باغ عنوان کردو گفت: عملیات بلندمرتبهسازی در شمال باغ گیاهشناسی ملی ایران موجب تبدیل مراتع طبیعی به ساختمان و آسفالت شده و از نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی جلوگیری کرده است.
علی علیزاده افزود: بخشی از علت کمبود آب به تغییرات اقلیمی مرتبط است، اما عامل اصلی آن، بلندمرتبهسازیها است که روز به روز در حال افزایش هستند.
وی گفت :توافقاتی با شرکت آب و فاضلاب تهران صورت گرفته است تا در کنار باغ یک تصفیهخانه فاضلاب راهاندازی شود و آب تصفیهشده به صورت دایمی و رایگان در اختیار باغ گیاهشناسی ملی ایران قرار گیرد.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: زمین مورد نیاز برای این طرح را هیئت امنا باغ به مساحت سه هکتار واگذار کرده است و یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی نیز برای ذخیره آب در داخل باغ پیشبینی شده است.
علیزاده ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای دوباره وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، این پیشنویس به جریان بیفتد و مقدمات راهاندازی تصفیهخانه به سرعت انجام شود تا باغ از چالش کمآبی نجات یابد.