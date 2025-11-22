معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: طبق نیاز سنجی‌ها و مصوبات شورای برنامه ریزی استان تهران ساخت ۳۵ مدرسه برای شهرستان قدس که از قبل مصوب شده بود، ۲۴ مدرسه در پیشرفت‌های مختلف در حال ساخت است که تا کنون ۳ مدرسه افتتاح شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میرجعفریان افزود: در استان تهران ۳۶۵ مدرسه شامل ۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در دست ساخت است که از این تعداد ۱ هزار و ۴۸۰ کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

همچنین شهلی شهردار شهرقدس در این مراسم گفت:طبق مصوبه شورای برنامه ریزی استان تهران از ۳۵ مدرسه نهضت مدرسه سازی در شهرستان قدس، ساخت ۹ مدرسه در تعهد مدیریت شهری است که تا کنون ۲ مدرسه افتتاح و ۲ مدرسه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد و ۵ مدرسه دیگر در بهمن ماه امسال عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.