مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم پایداری هوا، وزش باد جنوبی و مه آلودگی هوا تا سه شنبه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار سامانه هوای پایدار، آسمان گیلان تا سه شنبه صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا به ویژه در مناطق کوهستانی استان پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر هم در این مدت، با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید تا اواسط هفته مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از نفوذ سامانه کم و بیش ناپایدار از چهارشنبه این هفته خبر داد و گفت: بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما در برخی مناطق استان برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی شده است.