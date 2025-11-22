به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم معنوی که بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد، اقشار مختلف مردم، مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان با حضور گسترده خود بار دیگر، تجدید بیعتی عاشقانه با آرمان‌های شهدا و امام شهدا رقم زدند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج قدس بخش جلگه رخ تربت حیدریه در این مراسم که با حضور پررنگ اعضای پایگاه‌های بسیج منطقه همراه بود، گفت: شهدای گمنام، نماد مقاومت، شجاعت و ایثار ملت ایران اسلامی هستند.

سروان پاسدار مرتضی حسین زاده افزود: این عزیزان در سال‌های دفاع مقدس برای حفظ آبرو، عزت و استقلال کشور از جان شیرین خود گذشتند و امروز مردم عزیز ما با حضور گسترده در آئین استقبال و تشییع آنان، بار دیگر با آرمان‌های بلندشان تجدید میثاق دوباره بستند.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از این شهید گمنام اظهار کرد: یاد شهدا، چراغ راه امروز و فردای ملت قهرمان ماست و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت یکی از ضرورت‌های مهم جامعه محسوب می‌شود.