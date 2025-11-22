به مناسبت هفته بسیج، اعضای شورای تأمین، معتمدان، بازاریان و اصناف مهاباد با سردار اکبر نوروزی، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دیدار، مسئولان با اشاره به عملکرد درخشان بسیج در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، بر تداوم رویکرد عدالت‌محوری و محرومیت‌زدایی تأکید کردند.

سردار اکبر نوروزی با بیان اینکه بسیج از مردم و برای مردم است، گفت: امام خمینی(ره) به ما یادآوری کرد که چقدر توانمند هستیم. از جوانان اوایل انقلاب تا رزمندگان جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه، همه مصداق بسیجیانی هستند که الگوی آن‌ها امام خمینی بوده است. مکتب ما مقابله با زور و ایستادگی در برابر استکبار است و در میدان عمل و اخلاص هم الگوی ما مقام معظم رهبری است.

امام جمعه مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی نیز بسیج را محور امنیت و اقتدار و سپر مقابله با توطئه‌های دشمنان عنوان کرد و افزود:جنگ ۱۲ روزه یک امتحان الهی دیگر بود که همه ما در آن سربلند بیرون آمدیم. امروز بسیج پیشگام خدمات‌رسانی، کمک به محرومیت‌زدایی، مبارزه با فساد اقتصادی و حرکت در مسیر عدالت‌محوری و تامین امنیت و آرامش مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان است.

محمد صادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز با قدردانی از تلاش‌های کسانی که در جنگ ۱۲ روزه جانانه برای دفاع از کیان کشور ایستادند، گفت:نقش بسیج را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید و حس کرد. امروز هر کسی که شناسنامه و کارت ملی دارد، بسیجی بودن هم هویت اوست. دایره بسیجی بودن به قدری گسترده است که هر کسی که قدمی برای کمک و تامین امنیت برمی‌دارد، روحیه بسیجی دارد. امروز دیگر نیاز به کارت بسیج نیست، بلکه روحیه بسیجی در جان و روح ما نهادینه شده است.

سردار نوروزی همچنین از تلاش مسئولان در مسیر خدمات‌رسانی به مردم و انعکاس این خدمات در رسانه ملی قدردانی کرد و افزود:امروز عشایر غیور منگور و اقشار مختلف مردم در کنار هم و برای یک هدف ایستاده‌اند و این خود همان روحیه بسیجی وار است.

در پایان این دیدار، از سردار اکبر نوروزی، فرمانده سپاه مهاباد و ادریس احمدی، فرمانده حوزه بسیج اصناف به مناسبت هفته بسیج تقدیر شد.