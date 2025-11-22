استاندار آذربایجان غربی گفت: این استان به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های مرزی و همچنین گردشگری یکی از بهترین حلقه‌های اتصال ایران به اروپاست که در راستای بهبود این ظرفیت باید زیرساخت ها را تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی روز شنبه در نشست با بانوان کار آفرین در آذربایجان غربی افزود: به همین منظور پروازهای هوایی به مقاصد مختلفی مثل ترکیه، دبی و عسلویه در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون با راه اندازی پروازهایی به عسلویه تقاضا برای این خط پروازی افزایش یافته‌است.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه فرودگاه‌های استان ۱۰ پروژه آغاز شده که چهار مورد دولتی و بقیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه نداشتن کارگو در این استان پذیرفتنی نیست، اضافه کرد: در صدد هستیم این مسأله نیز به زودی حل شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: تمامی علاقمندان به توسعه استان برای اجرا و ایجاد زیرساخت‌ها لازم است در میدان باشند و با یک کار نرم افزاری، فکری و ایجاد فرهنگی مشترک در مسیر توسعه حرکت کنند.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: هم اکنون برای راه‌اندازی خط آهن در این استان هزاران میلیارد تومان هزینه شده و باید این راه آهن به شبکه ریلی کشور وصل شود.

وی اظهار کرد: دایر کردن ایستگاه‌ها، باراندازها و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل خطوط ریلی و راه اندازی قطار پر سرعت ارومیه تبریز نیز در دستور کار است.

رحمانی با اشاره به اینکه هم اکنون گردشگری، بخشی با ظرفیت‌های ویژه در آذربایجان غربی بوده و پتانسیلهای فراوانی در این زمینه وجود دارد خاطرنشان کرد: لازم است زیرساخت‌های آن بیشتر فراهم شده و سرمایه گذاران به ویژه بانوان کارآفرین در این زمینه پای کار بیایند.

استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: استان باید یک تغییر رویه را شاهد باشد تا منجر به تغییر سطح و جایگاه آن در کشور شود .

وی با بیان اینکه مرز یک ظرفیت بی نظیر برای این منطقه است اظهار کرد: توسعه گردشگری و تجارت مرزی موضوعی است که در این منطقه نیازمند توجه ویژه است.

رحمانی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارایه تسهیلات و حمایت از تولید افزود: در حوزه سیاست‌گذاری بانک‌ها مواردی که به سیاست‌های کلان مربوط است مرتب به آنان تذکر داده می شود به ویژه در بخش سیاست‌های پولی بارها تذکرات لازم داده شده ولی بانک‌ها بخش تولید را نادیده گرفته اند.

وی با بیان اینکه بانکها شرایط و اهمیت تولید را درک نمی‌کنند اضافه کرد: به همین علت تولید روز یه روز تضعیف می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به توسعه طرح مشاغل خانگی اظهار کرد: طرح مشاغل خانگی یک طرح بسیار مطلوب است که در استان آغاز شده و این موضوع حرکت به سمت کارآفرینی با تکیه به ظرفیت‌های بومی و محلی است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در این راستا می‌توان تعریف کرد از جمله در زمینه تهیه سوغات و صنایع دستی و سایر پتانسیل‌های این بخش برنامه ریزی شده است.

در ادامه این نشست بانوان کار آفرین به بیان مشکلات و چالش‌های قانونی در مسیر تولید پرداختند.