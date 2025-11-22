به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همزمان با آغاز هفته بسیج، مسئولان بخش خلیفان با حضور در مزار شهید عثمان افشون، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشته و مزار وی را عطرافشانی و گلباران کردند.

در ادامه این مراسم، مسئولان با حضور در روستای قویطل با خانواده شهید قادر نوذری دیدار کرده و از سال‌ها صبر، ایثار و استقامت این خانواده شهید قدردانی کردند.

بر اساس این گزارش، شهید عثمان افشون در سال ۱۳۶۵ و شهید قادر نوذری در سال ۱۳۵۸ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.