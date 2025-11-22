یادواره سه برادر، شهیدان حسینی در روستای چالاب مهران
در آیینی معنوی و سراسر شور و احترام، یادواره سه فرزند رشید ایل شوهان، شهیدان حسینی، با حضور باشکوه مردم در روستای چالاب مهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این مراسم یاد و خاطره سه شهید والامقام رحمان، رحیم و کریم حسینی که به ترتیب در سالهای ۶۷، ۶۸ و ۷۸ در عملیات قلاویزان مهران به شهادت رسیدهاند گرامی داشته شد.
سردار شاکرمی، فرمانده پیشین سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان و مشاور فرمانده سپاه امام علی (ع)، با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور نتیجه ایثار شهیدان است، گفت: اگر از خودگذشتگی این شهیدان نبود، امروز به این قدرت نمیرسیدیم، ما در جنگ ۱۲روزه، با وجود از دست دادن فرماندهانمان، قدرت ملت ایران را به جهانیان نشان دادیم.
فرماندار مهران نیز در سخنانی با قدردانی از جانفشانیهای ایل بزرگ شوهان، مردم روستای چالاب را مرزدارانی شجاع و غیرتمند توصیف کرد که همواره در دفاع از میهن پیشگام بودهاند.
این مراسم با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام، حال و هوایی معنویتر به خود گرفت و با قرائت فاتحه و ادای احترام حاضران به پایان رسید.
روستای چالاب در شهرستان مهران از مناطق مرزی و یکی از خاستگاههای مهم رزمندگان و شهدای دفاع مقدس است.
عملیات قلاویزان که سه شهید حسینی در آن به فیض شهادت رسیدند، از عملیاتهای تأثیرگذار در حوزه مهران در دوران دفاع مقدس بود.