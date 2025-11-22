تیم‌های شاهین خزر رودسر و شهرداری چلیچه در یزد به مصاف هم رفتند که این بازی با برد ۹ بر ۲ تیم خزر رودسر به پایان رسید و این تیم در لیگ برتر فوتبال ساحلی باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، ۲ تیم شاهین خزر رودسر و شهرداری چلیچه در ورزشگاه سلمان مرزبان یزد به مصاف هم رفتند که در پایان تیم خزر رودسر با نتیجه ۹ بر ۲ به برتری رسید و با این برد توانست در لیگ برتر فوتبال ساحلی ماندگار شود.

برای شاهینی‌ها در این دیدار، بهنام علیزاده ۴ گل، آرین جراره ۳ گل و زمان افضلی پور و سینا رحمتی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.