دومین جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان با محوریت جوانی جمعیت و با هدف ترویج فرهنگ هنر عکاسی و معرفی ظرفیتهای تصویری نسل جدید عکاسان ایرانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تهران در ارتباط زنده تلویزیونی با خبر مهاباد گفت: این جشنواره با هدف تقویت هنر عکاسی، نمایش توانمندیهای نسل جوان و انعکاس موضوعات مرتبط با جوانی جمعیت برگزار میشود.
کرمانپور افرود: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در زمینههای سبک زندگی جوانان، نشاط اجتماعی، سلامت و نشاط جمعیت جوان، آموزش و پژوهش در حوزه جوانی و … ارسال کنند.
هدف اصلی ما ایجاد فضایی برای شناساندن تواناییهای خلاقانه عکاسان جوان و ترویج پیامهای اجتماعی و فرهنگی در قالب هنر تصویری است.