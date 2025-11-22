به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این موفقیت تاریخی به عنوان اولین مدال رسمی والیبال ساحلی خراسان رضوی در سطح لیگ برتر کشور، با نام استقلال ثبت شد.

آبی‌پوشان مشهدی که در مرحله گروهی با آمادگی بالا و بازی‌های مقتدرانه راهی مرحله نهایی شده بودند، امروز (شنبه، اول آذر) در مسابقه فینال برابر تیم قدرتمند فولاد هرمزگان قرار گرفتند و با وجود نمایش جنگنده و نزدیک، با نتیجه ۲ بر صفر (۱۳–۲۱ و ۱۹–۲۱) مغلوب حریف شدند و در جایگاه دوم ایستادند.

استقلال مشهد در نخستین تجربه حضور خود در بالاترین سطح والیبال ساحلی کشور، با عبور از رقبای نامدار و رسیدن به دیدار پایانی، ثابت کرد که خراسان رضوی در این رشته نوپا ظرفیت بالایی برای موفقیت دارد.

در پایان رقابت‌ها، فولاد هرمزگان قهرمان شد، استقلال مشهد به مقام دوم دست یافت و پاس بندرترکمن جایگاه سوم را کسب کرد.

این دستاورد مهم، سرآغاز مسیری تازه برای والیبال ساحلی استان و نویدبخش حضوری قدرتمندتر در هفته‌های آینده لیگ برتر خواهد بود.