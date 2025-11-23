به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اردوی آماده‌سازی تیم ملی رده سنی جوانان تحت عنوان ایران نوین با حضور ۴۰ بازیکن در دو مرحله (مرحله اول این از ۱ الی ۴ آذر ماه و مرحله دوم از ۴ الی ۶ آذر ماه) به میزبانی تهران و در سالن شهید کشوری واقع در شهر قدس این شهر زیر نظر «علی توفیق» برگزار خواهد شد.

براین اساس، دانیال حسامی بسکتبالیست خوش آتیه کردستانی به نمایندگی از این استان به این مرحله از اردوی تیم ملی فراخوانده شده است.

گفتنی است؛ اردوی نخست از امروز یکم آبان آغاز و تا چهارم آبان ماه در تهران ادامه خواهد داشت.