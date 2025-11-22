به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای بررسی بیشتر این موضوع، موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، در گفتگوی زنده تلویزیونی با خبر مهاباد گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های مهاباد،ارومیه و شاهین دژ پایین است و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

میزان غلظت آلاینده‌های اصلی مانند ذرات معلق PM۲.۵ و PM۱۰ از حد مجاز فراتر رفته است.

پیش‌بینی ما نشان می‌دهد که این وضعیت تا دوشنبه ادامه خواهد داشت و گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و قلبی باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.