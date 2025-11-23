پخش زنده
شهروندان ابهری با مشارکت در طرح «نشاندار کردن مالیات»، تکمیل طرح های آموزشی از جمله مدرسه فاطمهالزهرا را تسریع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح «نشاندار کردن مالیات» فرصتی را برای مودیان فراهم کرده است تا مالیات خود را برای پروژههای مورد علاقه و حیاتی در شهرستان خود هزینه کنند. این اقدام باعث میشود روند اجرای پروژهها سریعتر و اثرگذارتر باشد.
در شهرستان ابهر، پروژههای حوزه راه، ورزش و آموزش برای مشارکت مردم در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین این پروژهها، مدرسه فاطمهالزهرا است که با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، نیازمند حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل است.
این مدرسه با مساحت حدود ۲۸۰۰ متر مربع، در حالی که برخی کلاسهای آن با تراکم بالای دانشآموزی مواجه هستند، یکی از فضاهای آموزشی حیاتی شهرستان به شمار میرود. تکمیل آن میتواند به ارتقای سطح آموزش و ایجاد فضای مناسب برای ادامه تحصیل دانشآموزان کمک شایانی کند.