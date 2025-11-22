ملوان بندرانزلی عصر امروز در اراک به مصاف آلومینیوم این شهر رفت که این دیدار با ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۳، به نفع تیم ملوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف آلومینیوم این شهر رفت و این دیدار در پایان نود دقیقه به تساوی یک بر یک رسیدند، اما ملوانان در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر دو به برتری رسیده و در مجموع با نتیجه ۵ بر سه به برتری رسید.

قوی سپید با این برد به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی فوتبال کشور صعود کرد.