مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حر زاده با بیان اینکه حضور پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) فضای معنوی ویژه‌ای در استان یزد ایجاد کرده، گفت:مراسم وداع با شهدای گمنام فردا یکشنبه پس از نماز مغرب و عشا در امامزاده جعفر (ع) یزد واقع در بلوار امامزاده جعفر یزد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم شامل آیین وداع رسمی و همچنین برنامه ویژه بانوان فاطمی خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، افزود: مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدا روز دوشنبه، مصادف با روز شهادت حضرت زهرا (س)، ساعت ۸ صبح از امامزاده جعفر (ع) به سمت میدان وحسینیه امیرچخماق برگزار می‌شود.

سرهنگ حرزاده درباره محل‌های تدفین شهدا گفت:امسال دو شهید گمنام در استان یزد به خاک سپرده خواهند شد؛ یک شهید در منطقه بنستان بهاباد و یک شهید در شهرستان میبد و در محوطه مسجد صاحب الزمان تشییع و تدفین می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، افزود: پنج شهید دیگری که طی روز‌های اخیر در استان یزد حضور داشتند، برای تکمیل مراحل آزمایش‌های ژنتیک و شناسایی به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با انجام این آزمایش‌ها، هویت این شهدا مشخص و پیکر‌های مطهر آنان به خانواده‌هایشان تقدیم شود.