به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ حسین فروغی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان هیرمند گفت: این نمایشگاه به نام سردار سرلشکر شهید سلامی مزین شده تا پایگاه‌های مقاومت بسیج سطح شهرستان هیرمند عملکرد یک ساله خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: تعداد هشت غرفه شامل بسیج دانش آموزی، بسیج عشایری، بسیج سازندگی، بسیج محلات، جامعه زنان، فرهنگیان، اصناف و تعلیم و تربیت بسیج در این نمایشگاه حضور دارند.