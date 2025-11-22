پخش زنده
دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) امشب (شنبه شب) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قرآن و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالم خلقت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا (س) و فرزندان ایشان (ع) برای سعادتمندی انسانها بیبدیل است.
در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری در رثای حضرت فاطمه زهرا (س) به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.