به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قرآن و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالم خلقت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا (س) و فرزندان ایشان (ع) برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است.

در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری در رثای حضرت فاطمه زهرا (س) به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.