به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پیکان در چارچوب رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با نتیجه ۲ بر صفر برابر شهرداری نوشهر به برتری رسید.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان در نشست خبری پس از بازی گفت: جام حذفی است و همه می‌دانند که بازی شگفتی هاست و ممکن است با یک غفلت جام را از دست بدهید. شهرداری نوشهر تیم تاکتیکی است. از دقیقه یک بازی باکیفیتی داشتیم و بار‌ها خطرساز شدیم. می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم و باتوجه به دفاع فشرده حریف یکی از بهترین بازی‌های پیکان بود. نیمه دوم مقداری از لحاظ بدنی افت کردیم ولی باز می‌شد گل بزنیم. در ادامه نوشهر تمام انرژی خود را گذاشت و می‌توانست به گل برسد. تیم من کاملا مستحق پیروزی بود. در دو صحنه غفلت داشتیم که آن هم نباید داشته باشیم. فوتبال بی‌رحم است و این در لیگ برتر به ما ثابت شده است. اگر از موقعیت استفاده نکنید روی غفلت گل می‌خورید.

سرمربی پیکان درباره داوری بیان کرد: داوری به نظرم خیلی مسلط بود و با هر اتفاقی سوت نمی‌زد، برخی دوستان بازی را مدیریت می‌کنند و ایشان دنبال مدیریت بازی نبودند. یکی از بی‌نظیرترین بازی‌های داوری بود. در ابتدای بازی VAR قطع بود و سپس در دقیقه ۱۲ وصل شد.

او افزود: ۱۳ یا ۱۴ کرنر زدیم. به تیم حریف احترام می‌گذاریم و فقط دو دروازه خالی نزدیم. روزی که بد هستیم می‌گویم بد هستیم. کاملا فرق کیفیت بازی دو تیم محسوس بود. تیم ما برتر بود. سرمربی تیم حریف چند بار به من گفت که چه تیمی دارید! اگر تیم شهرداری نوشهر حمایت شود، می‌تواند موفق باشد.

سرمربی پیکان درباره میزبانی در ورزشگاه دستگردی بیان کرد: این میزبانی نیست که هر روز در یک استادیوم باشیم. این مظلومیت تیم ماست. بحث فقط چمن نیست، میزبانی یعنی چه؟ به آن استادیوم و جو آن عادت کنید، وقتی هر مکانی بازی می‌کنید که این میزبانی نیست.

سعید دقیقی درباره استعفای خود گفت: وقتی اختیار به مدیریت می‌دهم که مرا کنار بگذارند، اصول اخلاقی را رعایت می‌کنم. تلاشم را می‌کنم و کیفیت مشخص است و شاید روزی من در تیم نباشد و فرصت می‌دهم که تصمیم بهتری بگیرند. مدیریت باشگاه صادق است و فرصت دادم که اگر باور ندارند فرد دیگری را انتخاب کنند. از این پس تا آخر و تا زمانی که هستم با قدرت کار خودم را می‌کنم. فقط این یک بار فرصت دادم و از این به بعد تا آخر کار خودم را می‌کنم. در تمام آمار‌ها جزو تیم‌های اول هستیم. بازیکنان باکیفیتی داریم و توانمند هستند. انگیزه کاری ما و مسئولیت‌پذیری بیشتر شود، مطمئن باشید جایگاه پیکان اینجا نیست. ان‌شاءالله لطف خدا شامل حال ما شود و قوی‌تر از قبل کار کنیم.