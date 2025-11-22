به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش طرح عمران روستا همزمان با سراسر کشور به صورت ارتباط تصویری در سپاه سیدالشهدای استان تهران آغاز شد و بازسازی مسکن روستاییان مرمت مدارس و ساخت مخازن آب در مناطق محروم از اهداف این رزمایش است .

محسن قنادزاده مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور گفت: با اشاره به برگزاری رزمایش جهادی این سازمان گفت: بیش از ۵۰۰ گروه جهادی به‌صورت مستقیم در این رزمایش مشارکت دارند و افزون بر ۱۲۰۰ نفر از مهندسان بسیجی مرتبط با سازمان‌های استانی نیز در این برنامه حضور فعال خواهند داشت.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در اجرای این طرح افزود: در کنار گروه‌های تخصصی از ظرفیت خیرین، مهندسان بسیجی و مردم نیز بهره می‌بریم و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنیم.