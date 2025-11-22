به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، شرایط پایدار حاکم بر جو منطقه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. طی این مدت، سکون هوا و شکل‌گیری وارونگی دمایی که سبب افزایش غلظت آلاینده‌های شهری و کاهش کیفیت هوا می‌شود؛ مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود. مطابق معمول، آلودگی هوا در اوایل روز و در مناطق صنعتی و پرجمعیت، نمود بیشتری خواهد داشت. به دنبال این شرایط، از روز سه شنبه تا پایان هفته، عبور متناوب امواجی کوتاه و کم رطوبت، در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد ملایم در سطح استان خواهد شد. شایان ذکر است؛ متوسط دمای هوا در نیمه غربی، از فردا تا روز سه شنبه روندی رو به کاهش و در ادامه تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت. اما در سایر مناطق، تا روز سه‌شنبه نسبتاً بدون تغییر و از روز چهارشنبه تا جمعه، بتدریج کاهش می‌یابد.