استان قزوین “قلب تپنده اقتصاد ایران”
استاندار قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین: استان قزوین به عنوان “قلب تپنده اقتصاد ایران” و تأمینکننده بخش مهمی از امنیت غذایی کشور شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
محمد نوذری در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: استان قزوین با توجه به دارا بودن بالغ بر ۳۸۰۰ واحد صنعتی و دو و نیم درصد از صنایع کشور، «قلب تپنده اقتصاد ایران» محسوب میشود.
نوذری اعلام کرد: در مجموع ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در سفر رئیس جمهور مصوب شده است که شامل ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش اقتصادی و ۱۵ هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی است. این مصوبات قرار است منجر به اشتغالزایی برای حدود ۱۳ هزار نفر شود.
وی، اولویتهای اساسی استان را آب، بهداشت و درمان، صنعت و گردشگری برشمرد و تاکید کرد: اعتبارات بر اساس این موارد اساسی احصا شدهاند. در حوزه عمرانی، ۲۵ مصوبه با مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که سهم بزرگی به بهداشت و درمان (۳.۷ هزار میلیارد تومان)، نیرو (۴ هزار میلیارد تومان) و راه و شهرسازی (۴.۴ هزار میلیارد تومان) اختصاص یافته است.
استاندار ادامه داد: از جمله پروژههای کلیدی، تخصیص حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای فاز اول بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی الیاس و همچنین دو هزار میلیارد تومان برای آسفالت راه های روستایی است که قزوین در این زمینه جزو استانهای آخر کشور است.
نوذری گفت: در حوزه زیرساختهای حمل و نقل، ۶۰۰ میلیارد تومان برای محور قزوین-الموت و ۶۰۰ میلیارد تومان برای راهآهن قزوین-زنجان-تاکستان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در زمینه تسهیلات بانکی (۲۸.۵ هزار میلیارد تومان) با یازده بانک عامل قرارداد بسته شده تا طرحهای اقتصادی به بهرهبرداری برسند.
استاندار در ادامه گفت: تفاهمنامهای در حوزه سلامت به نام «نسیم سلامت» در دو فاز مطرح است که فاز اول آن ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان و فاز دوم نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری، خدمات و آموزش با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی در استان خواهد بود.
نوذری همچنین از آمادگی استان برای افتتاح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در آستانه دهه فجر (تا ۲۲ بهمن) خبر داد و اعلام کرد که در یک فرآیند سه تا چهار ساله، مجموع سرمایهگذاری در استان به 130 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
قزوین، رتبه اول کشور در مسکن ملی با قیمت متر مربع ۱۰.۵ میلیون تومان و کیفیت ساخت برتر
استاندار گفت: استان قزوین موفق شده است در حوزه مسکن ملی رتبه اول کشوری را در زمینه تهیه و آمادهسازی کسب کند. در حالی که در دولت گذشته تنها ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی در ۲۵,۰۰۰ واحد آغاز شده وجود داشت، این میزان پیشرفت در دولت فعلی به ۷۲ درصد رسیده است.
نوذری با تاکید بر قیمتگذاری بسیار پایین، اعلام کرد: قیمت هر متر مربع مسکن ملی در استان ۱۰.۵ میلیون تومان تعیین شده است، که این نرخ به طور قابل ملاحظهای پایینتر از نرخ ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی در سایر استانها است.
وی گفت: علاوه بر قیمت، تأکید ویژهای بر کیفیت ساخت، تجهیزات، و المانهای معماری شده است تا اطمینان حاصل شود که واحدها پس از تحویل، آماده زندگی باشند؛ این شامل تکمیل کامل معابر و محوطهسازی است تا ساکنین بلافاصله بتوانند در واحدهای تحویلی مستقر شوند.
استاندار اعلام کرد: در سفر رئیس جمهور، مجموعاً ۵۰۰۰ واحد (شامل ۲۴۰۰ واحد بنیاد مسکن و ۲۶۰۰ واحد راه و شهرسازی) مورد تاکید قرار گرفت که ۳۰۰۰ واحد از آنها تا پایان سال جاری آماده تحویل هستند و مابقی در سال آینده تکمیل خواهند شد.
به گفته نوذری؛ اگرچه تأخیر در تکمیل واحدهای مسکن ملی به دلیل ضعف آورده برخی متقاضیان است و با وجود اینکه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده، اما تأکید بر کیفیت ساخت و تکمیل زیرساختها (مانند معابر) اولویت داشته است تا واحدهای تحویلی واقعاً قابل سکونت باشند.
انقلاب عدالت آموزشی در قزوین؛ ۳۰ مدرسه با مشارکت صنایع و خیرین بزرگ؛ پیشبینی تکمیل ۱۳۱ مدرسه در کمتر از ۳ سال
استاندار گفت: استان قزوین در زمینه عدالت آموزشی پیشرفتهای چشمگیری داشته است؛ با استفاده از ظرفیت صنایع استان از طریق سازوکار «چهارشنبههای صنعت»، توافقنامهای برای ساخت بالغ بر ۳۰ مدرسه (اغلب ۱۰ تا ۱۲ کلاسه و به روز) امضا شده است که بخش قابل توجهی از آن با اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع محقق میشود.
نوذری متعهد شد که با اتکا به ظرفیتهای موجود، ۱۳۱ مدرسه مورد نیاز استان در افق سه ساله دولت، در زمانی کوتاهتر به سرانجام برسد.
وی افزود: این تلاشها در راستای تأکید رئیس جمهور بر مشارکت مردمی در حل مسائل کشور صورت گرفته است. در کنار حمایتهای صنعتی، مشارکت خیرین مردمی در این حوزه فوقالعاده بوده؛ به عنوان مثال، در یک شهر ۵۰۰۰ نفری، از هر پنج نفر یک نفر سهمی در ساخت مدرسه داشته یا مواردی مانند مادران شهدا که طلاهای خود را اهدا کردند یا پدری که پول سفر خود را وقف مدرسه نمود. این سطح از مشارکت مردمی در ساخت مدارس نشاندهنده مردمیسازی حل مشکلات است.
اولویت کار و توسعه قزوین با محوریت همدلی سیاسی؛ تأکید بر حفظ وفاق ایجاد شده
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه بنای اصلی فعالیت خود را بر «کار جمعی» و «توسعه همهجانبه استان» قرار داده است، اعلام کرد : دستاوردهای اخیر در سایه همدلی و وحدت میان همه بزرگان سیاسی و نهادهای استان حاصل شده است.
وی ضمن قدردانی ویژه از محوریت وحدتآفرینی امام جمعه قزوین، از نقش کلیدی سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه قضا، دستگاههای امنیتی، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در تشکیل جلسات سران قوا و حل مسائل اساسی استان تقدیر کرد.
استاندار ، از همه نیروهای سیاسی (اصولگرا و اصلاحطلب) درخواست کرد که در شرایط خاص منطقهای فعلی، به جای درگیریهای سیاسی، به توسعه استان کمک کنند.
وی تأکید کرد: فضای ایجاد شده برای سرمایهگذاری، نتیجه مستقیم این وفاق سیاسی است و باید حفظ شود، چرا که این همدلی و وفاق نیروی محرکه اصلی پیشرفت همهجانبه قزوین است که مورد تأکید رئیس جمهور نیز بوده است.
بحران آب شرب قزوین حل میشود: تأمین آب ۹۸٪ جمعیت استان از طریق انتقال ۱۵ هزار میلیاردی آب طالقان با مدل جدید تأمین مالی
استاندار در ادامه گفتگو گفت: استان قزوین با بحران شدید کمبود آب شرب مواجه است؛ ۹۷ تا ۹۸ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و عمق چاهها به ۲۰۰ متر رسیده و دیگر پاسخگو نیست. برای رفع این معضل، طرح انتقال آب از سد طالقان به تاکستان (به طول تقریبی) با برآورد هزینه ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۶ تا ۱۰ سال کل اعتبارات استانی) که اجرای آن ۳۰ تا ۴۰ سال به طول میانجامید، با یک مدل تأمین مالی جدید توسط استاندار محقق شد.
نوذری افزود: این مدل نوآورانه شامل تغییر کاربری یک پروژه گردشگری (رزگرد) و تهاتر ۲۰۰ هکتار از سهم ۲۰۰ هکتاری دولت با اجرای پروژه انتقال آب بود که با استقبال معاون رئیس جمهور مواجه شد. پیمانکار این پروژه، شرکت خاتم است و پیشبینی میشود این انتقال آب، مشکل آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا (شامل شهر قزوین و آبیک) را پوشش دهد.
وی ادامه داد: سرعت اجرای کار بسیار بالا بوده و علیرغم ۴ ساله بودن طرح، در یک سال و اندی اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و انتظار میرود ظرف ۱۸ ماه آینده به بهرهبرداری برسد تا منبع آبی پایدار برای منطقه فراهم شود.