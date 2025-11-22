استاندار قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین: استان قزوین به عنوان “قلب تپنده اقتصاد ایران” و تأمین‌کننده بخش مهمی از امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: استان قزوین با توجه به دارا بودن بالغ بر ۳۸۰۰ واحد صنعتی و دو و نیم درصد از صنایع کشور، «قلب تپنده اقتصاد ایران» محسوب می‌شود.

نوذری اعلام کرد: در مجموع ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سفر رئیس جمهور مصوب شده است که شامل ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش اقتصادی و ۱۵ هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی است. این مصوبات قرار است منجر به اشتغال‌زایی برای حدود ۱۳ هزار نفر شود.

وی، اولویت‌های اساسی استان را آب، بهداشت و درمان، صنعت و گردشگری برشمرد و تاکید کرد: اعتبارات بر اساس این موارد اساسی احصا شده‌اند. در حوزه عمرانی، ۲۵ مصوبه با مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که سهم بزرگی به بهداشت و درمان (۳.۷ هزار میلیارد تومان)، نیرو (۴ هزار میلیارد تومان) و راه و شهرسازی (۴.۴ هزار میلیارد تومان) اختصاص یافته است.

استاندار ادامه داد: از جمله پروژه‌های کلیدی، تخصیص حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای فاز اول بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی الیاس و همچنین دو هزار میلیارد تومان برای آسفالت راه های روستایی است که قزوین در این زمینه جزو استان‌های آخر کشور است.

نوذری گفت: در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل، ۶۰۰ میلیارد تومان برای محور قزوین-الموت و ۶۰۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن قزوین-زنجان-تاکستان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در زمینه تسهیلات بانکی (۲۸.۵ هزار میلیارد تومان) با یازده بانک عامل قرارداد بسته شده تا طرح‌های اقتصادی به بهره‌برداری برسند.

استاندار در ادامه گفت: تفاهم‌نامه‌ای در حوزه سلامت به نام «نسیم سلامت» در دو فاز مطرح است که فاز اول آن ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان و فاز دوم نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری، خدمات و آموزش با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی در استان خواهد بود.

نوذری همچنین از آمادگی استان برای افتتاح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در آستانه دهه فجر (تا ۲۲ بهمن) خبر داد و اعلام کرد که در یک فرآیند سه تا چهار ساله، مجموع سرمایه‌گذاری در استان به 130 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.