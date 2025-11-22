به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

خبر کسب مقام دوم کشوری توسط خبرنگاران فرهیخته و مومن آذربایجان‌شرقی در جام رسانه امید که از میان بیش از هفتصد خبرنگار از سراسر کشور و با حضور نمایندگان رسانه‌های خارجی در تهران برگزار گردید، مایه خرسندی عمیق و مباهات فراوان است.

این افتخارِ درخشان که با نام پُربرکت شهید والامقام شهید آیت الله آل‌هاشم مزین گردیده جلوه‌ای روشن از پویایی، ایمان، و طهارت نیت اصحاب رسانه این خطه پرافتخار است که همواره در مسیر جهاد تبیین و امیدآفرینی پیشگام بوده‌اند.

در روزگاری که جنگ روایت‌ها میدان اصلی تقابل حق و باطل است، این توفیق ارزشمند نشانگر آن است که فرزندان بااخلاص آذربایجان با قلمی روشن و زبانی رسا، پیام حقیقت و دستاورد‌های درخشان انقلاب اسلامی را به گوش جامعه می‌رسانند و پرچم خبرِ نیک و امیدبخش را برافراشته نگاه می‌دارند.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به خانواده بزرگ رسانه استان از مجاهدت‌های مومنانه و حرفه‌ای آنان صمیمانه قدردانی می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال استمرار توفیقات اصحاب رسانه را در مسیر تبیین حقایق، تقویت امید اجتماعی و صیانت از آرمان‌های الهی و ملی مسئلت دارم.