پیام تبریک امام جمعه تبریز در پی درخشش خبرنگاران در جام رسانه امید
امام جمعه تبریز با صدور پیامی کسب مقام دوم رقابتهای جام رسانه امید توسط خبرنگاران آذربایجان شرقی را تبریک گفت.
بسماللهالرّحمنالرّحیم
خبر کسب مقام دوم کشوری توسط خبرنگاران فرهیخته و مومن آذربایجانشرقی در جام رسانه امید که از میان بیش از هفتصد خبرنگار از سراسر کشور و با حضور نمایندگان رسانههای خارجی در تهران برگزار گردید، مایه خرسندی عمیق و مباهات فراوان است.
این افتخارِ درخشان که با نام پُربرکت شهید والامقام شهید آیت الله آلهاشم مزین گردیده جلوهای روشن از پویایی، ایمان، و طهارت نیت اصحاب رسانه این خطه پرافتخار است که همواره در مسیر جهاد تبیین و امیدآفرینی پیشگام بودهاند.
در روزگاری که جنگ روایتها میدان اصلی تقابل حق و باطل است، این توفیق ارزشمند نشانگر آن است که فرزندان بااخلاص آذربایجان با قلمی روشن و زبانی رسا، پیام حقیقت و دستاوردهای درخشان انقلاب اسلامی را به گوش جامعه میرسانند و پرچم خبرِ نیک و امیدبخش را برافراشته نگاه میدارند.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به خانواده بزرگ رسانه استان از مجاهدتهای مومنانه و حرفهای آنان صمیمانه قدردانی مینمایم و از درگاه خداوند متعال استمرار توفیقات اصحاب رسانه را در مسیر تبیین حقایق، تقویت امید اجتماعی و صیانت از آرمانهای الهی و ملی مسئلت دارم.