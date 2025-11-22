پخش زنده
نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه و کارون در بازدید از نیروگاه رامین اهواز گفت: بزودی فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با هدف بررسی وضعیت تولید برق، طرحهای توسعهای و نیازهای عملیاتی نیروگاه رامین اهواز، سید محسن موسویزاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، بههمراه باقر اسماعیلیزاده فرماندار شهرستان باوی و عزیز ساعدی شهردار ویس، از بخشهای مختلف این مجموعه بزرگ تولید برق بازدید کردند.
موسوی زاده اظهار داشت: طبق پیگیریها و جلسات متعددی که با وزیر نیرو و مدیرعامل برق حرارتی داشتیم مقرر است بزودی فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس بمنظور تقویت شبکه برق خوزستان در پیک برق ۱۴۰۵ اجرایی شود.
وی افزود: نیروگاه رامین نیز طی ۳ سال گذشته تاکنون با رعایت الزامات زیست محیطی و بمنظور جلوگیری از آسیبهای فنی و تحمیل هزینههای تعمیراتی، از مازوت در واحدهای تولیدی خود استفاده نکرده و پیگیریهای لازم را جهت تداوم این رویکرد و تامین گاز مورد نیاز واحدهای نیروگاه رامین بکار خواهیم گرفت.
در ادامه این بازدید آخرین وضعیت تولیدبرق، اقدامات تعمیراتی، پروژههای جاری و چالشهای فنی و زیربنایی نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت.
موسویزاده نیز با تقدیر از تلاشهای مجموعه مدیریت و کارکنان نیروگاه رامین، بر ضرورت حمایتهای بیشتر در حوزه تأمین تجهیزات، تسریع طرحهای نوسازی و رفع موانع موجود تأکید نمود و آمادگی خود را برای پیگیری موضوعات در سطح ملی اعلام کرد.
در ادامه، فرماندار باوی و شهردار ویس نیز بر نقش راهبردی نیروگاه رامین در توسعه شهرستان و اهمیت تعامل و همکاریهای مشترک برای رفع مشکلات زیستمحیطی، زیرساختی و خدمات شهری تأکید کردند.