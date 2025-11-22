به همت بسیج حقوقدانان و شهرداری‌های مناطق کم برخوردار سراسر کشور میز‌های خدمت حقوقی و شهروندی برپا شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، این میز‌های خدمت که تا پایان هفته بسیج ادامه خواهد داشت در ۱۱۰ منطقه کم برخوردار کشور و ۵۵ منطقه تهران در حال برگزاری است.

جمعی از وکلای بسیج حقوقدانان کشور، شهرداری‌های مناطق کم برخوردار، نمایندگان دادستانی، معاونت اجتماعی سپاه محمد رسول الله و تعدادی از مسئولان آموزش و پرورش در این طرح میز خدمت، پاسخگوی مطالبات مردم خواهند بود.

به گفته حسن توکلی، معاونت اجتماعی سپاه محمد رسول الله در تهران، نتایج پیگیری مشکلات مردم از طریق گروه‌های محله محور فضای مجازی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

امیر ارسلان آذر نیا، از مسئولان اجرایی این طرح هم با تاکید بر اینکه وظیفه بسیج مطالبه گری از مسئولان است گفت: در پایان هفته بسیج خدمات انجام شده جمع بندی و به شهروندان اعلام خواهد شد و مسائلی که نیاز به پیگیری بیشتر دارند در قالب میز‌های خدمت ماهیانه تا پایان سال پیگیری می‌شوند.