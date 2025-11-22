به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست اعضای ایرانی شرکت کننده، ضمن تبریک برگزاری سالم، خوب و آرام انتخابات پارلمان عراق و نتایج حاصل از آن، به دوستان عراقی، از اهتمام و ایثار مردم کریم عراق و دولت، علما و مرجعیت اعلا در این کشور در میزبانی و راهبری حرکت بزرگ فرهنگی اربعین تشکر و قدردانی کردند.

در این نشست، دستور و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و هنری اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین اولویت‌ها و رویکرد‌های فرهنگی اربعین ۱۴۰۵ بررسی شد. همچنین مقرر شد رویکرد‌های حرکت بزرگ فرهنگی اربعین در سال آینده، بر مردم‌پایه بودن، جهانی شدن، تمدنی و امت سازی آن متکی باشد.

از سویی با توجه به مناسبت یک هزار و پانزدهمین سال میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، پیوند بین رسالت محمدی و نهضت حسینی نیز مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی و علمی و رسانه‌ای اربعین از ۲۵ تا ۲۸ آذر با حضور مهمانانی از جمهوری اسلامی ایران و ۱۲ کشور دیگر در مشهد مقدس از سوی ستاد فرهنگی اربعین و با مشارکت و پشتیبانی بعثه مقام معظم رهبری و ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌شود.