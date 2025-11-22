پخش زنده
امروز: -
تارنمای فیفا در گفتگویی با نسیمه غلامی درباره رسیدن به آرزوهایش و حضور در فیلیپین پرداخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن منتشر شده تارنمای فدراسیون جهانی فوتبال- فیفا به شرح زیر است:
فیفا: شما نخستین بار در سال ۲۰۰۱ برای ایران بازی کردید. آن زمان فوتسال ایران چگونه بود؟
نسیمه غلامی: نخستین باری که پیراهن تیم ملی کشورم را پوشیدم، مثل یک رؤیا بود. همیشه آرزویم همین بود و پوشیدن آن حس فوقالعادهای داشت، چون پوشیدن پیراهن تیم ملی رؤیای هر بازیکنی است.
فیفا: راز ادامه بازی در سطح حرفهای در ۴۰ سالگی چیست؟
غلامی: استمرار، انضباط و تعهد. همه اینها سخت هستند، اما همیشه به خودم میگویم میتوانم بر آنها غلبه کنم. میخواستم به دنیا ثابت کنم که سن برای نسیمه غلامی فقط یک عدد است. با سبک زندگی درست، تلاش مداوم و ذهن قوی میتوان به هر چیزی رسید. جام جهانی رؤیای ورزشی من بود و خوشحالم که به آن رسیدم.
فیفا: شما را «مسی ایرانی» مینامند. این لقب را دوست دارید؟
غلامی: مسی را دوست دارم، اما الگوی من کریستیانو رونالدو است؛ کسی که همسن من است و هنوز در بالاترین سطح فوتبال جهان بازی میکند. افتخار میکنم که در این سن در بزرگترین رقابتهای جهان حضور دارم.
فیفا: ایران در نیمهنهایی شکست خورد و یک فرصت آخر داشت. پیروزی برابر چین و صعود به نخستین جام جهانی فوتسال زنان چه حسی داشت؟
غلامی: جام جهانی رؤیای همه ما بود و بازی مقابل چین برایمان بسیار مهم بود. فقط به بردن فکر میکردیم، چون میخواستیم سهمیه جام جهانی را بگیریم. بعد از بازی همه گریه کردیم و خدا را شکر گفتیم. واقعاً حس وصفناپذیری بود.
فیفا: نظر شما درباره مارال ترکمان چیست؟
غلامی: مارال واقعاً یک پدیده در ایران و یکی از بهترین بازیکنان است. مطمئنم در جام جهانی خواهد درخشید.
فیفا: اولین بازی ایران مقابل برزیل است. نظرتان درباره این تیم چیست؟
غلامی: برزیل همیشه یکی از بهترین تیمهای جهان بوده و ما به آنها احترام میگذاریم. اما ما ایران هستیم و همه توانمان را میگذاریم. میخواهیم دنیا را شگفتزده کنیم.
فیفا: دیدار ایران و ایتالیا میتواند تعیینکننده باشد. این دو تیم را چگونه مقایسه میکنید؟
غلامی: حدود پنج یا شش سال پیش در ایران یک بازی دوستانه مقابل ایتالیا داشتیم و آنها را شکست دادیم. البته میدانم تیمها نسبت به گذشته تغییر کردهاند و بر اساس عملکرد اخیر، ایتالیا در بالاترین سطح است. اما ما برای هر بازی برنامه خودمان را داریم و قطعاً برای برد وارد زمین میشویم.
فیفا: باور میکنید بعد از ۲۴ سال بازی برای ایران، حالا قرار است در جام جهانی فوتسال زنان بازی کنید؟
غلامی: فوقالعاده هیجانزدهام. حتی نمیتوانم توصیفش کنم. بیصبرانه منتظر شروع مسابقات هستم. خیلی سخت کار کردم تا به اینجا برسم – تمرینهای فراوان و مسیر دشوار – و میخواهم به دنیا نشان دهم که با استمرار، تلاش و ذهن قوی میتوان حتی در ۴۰ سالگی در بالاترین سطح رقابت کرد. ایران قطعاً در جام جهانی دنیا را شگفتزده خواهد کرد.