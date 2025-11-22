به‌منظور فراهم‌ شدن فرصت مشارکت بیشتر، و با توجه به اتمام مراحل اداریِ ارسال بخشنامه آموزش‌ و پرورش درباره اطلاع‌رسانی «جایزه معلم» و ابلاغ آن به مدارس، مهلت ثبت‌نام در سومین دوره این جایزه تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جایزه با هدف تکریم و تقویت شأن اجتماعی معلمان به یک یا چند معلم به‌صورت مشترک اهدا می‌شود.

مخاطب جایزه:

معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقهٔ فعالیت داشته و برنامه‌شان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.

نحوهٔ ثبت‌نام و معرفی:

همه معلمان و مربیان می‌توانند از طریق پیوند نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم می‌توانند معلمان تاثیرگذار را از طریق پیوند نامزد جایزه کنند.

معیار‌های ارزیابی:

۱. شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای؛

۲. نوآوری مسئله‌محور در حوزهٔ تعلیم‌وتربیت؛

۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آیندهٔ شاگردان؛

۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان؛

۵. وجههٔ اجتماعی اثرگذار و الگوساز.

مبلغ جایزهٔ سومین دورهٔ «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.

مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دی‌ماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم (ص)

🔻اطلاعات بیشتر در: muallemprize.ir