بهمنظور فراهم شدن فرصت مشارکت بیشتر، و با توجه به اتمام مراحل اداریِ ارسال بخشنامه آموزش و پرورش درباره اطلاعرسانی «جایزه معلم» و ابلاغ آن به مدارس، مهلت ثبتنام در سومین دوره این جایزه تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جایزه با هدف تکریم و تقویت شأن اجتماعی معلمان به یک یا چند معلم بهصورت مشترک اهدا میشود.
مخاطب جایزه:
معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقهٔ فعالیت داشته و برنامهشان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.
نحوهٔ ثبتنام و معرفی:
همه معلمان و مربیان میتوانند از طریق پیوند نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم میتوانند معلمان تاثیرگذار را از طریق پیوند نامزد جایزه کنند.
معیارهای ارزیابی:
۱. شایستگیهای فردی و حرفهای؛
۲. نوآوری مسئلهمحور در حوزهٔ تعلیموتربیت؛
۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آیندهٔ شاگردان؛
۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان؛
۵. وجههٔ اجتماعی اثرگذار و الگوساز.
مبلغ جایزهٔ سومین دورهٔ «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.
مهلت ثبتنام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دیماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم (ص)
🔻اطلاعات بیشتر در: muallemprize.ir