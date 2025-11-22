اعطای هدایای رهبر معظم انقلاب به بانوی مویتای کار البرزی
فرشته حسنزاده بانوی مویتای کار کشورمان که در بازیهای کشورهای اسلامی صاحب مدال نقره شد از اعطای هدایایی که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به او داده شده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرشته حسن زاده بانوی ورزشکار کشورمان پس از کسب مدال نقره گفته بود دوست داشتم مدال طلا میگرفتم و آنرا به رهبر انقلاب هدیه میکردم، امیدوارم مدال نقره من را پذیرا باشند.
پس از این صحبت رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به وی فرمودند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد بهنفس شماست دخترم.»