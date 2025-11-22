مهار آتش در دو جبهه از جنگلهای الیت
آتش جنگلهای الیت با حضور ۸ بالگرد، دو هواپیمای تخصصی و ۵۲۰ نیروی انسانی در دو جبهه مهار شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران در گفتگوی زنده با خبر شبکه استانی با بیان اینکه آتش جنگل الیت از شامگاه ۲۴ آبان آغاز شده بود، گفت: بعد از اطلاع از وقوع آتش ۱۶ گروه برای اطفای حریق به منطقه اعزام شده بودند و آتش تا حدودی مهار شده بود، اما وزش باد شدید و وجود برگهای خشک در جنگل سبب شعله ور شدن آتش شد.
یونسی رستمی افزود: بعد از شعله ور شدن دوباره آتش تعداد گروههای اطفای حریق به ۴۰ گروه افزایش یافت و اکنون ۵۲۰ نفر که نیروی تخصصی هستند در منطقه برای اطفای حریق حضور دارند و نیروهای متخصص مهار آتش از سازمان آتش نشانی تهران و البرز نیز به منطقه اعزام شدند.
او از تلاش شبانه روزی اهالی منطقه و فعالان محیط زیستی برای مهار آتش قدردانی کرد و ادامه داد: منطقه آتش سوزی به چهار جبهه تقسیم شد که سمت شرق و شمال تاکنون مهار شده است و تلاش برای مهار سایر کانونها ادامه دارد.
استاندار مازندران با بیان اینکه منطقهای که دچار حریق شده است بسیار صعب العبور است، گفت: ۲۰ تا ۳۰ فقره آتش سوزی سالانه در مازندران اتفاق میافتد، اما هیچکدام از این حوادث شبیه آتش سوزی در منطقه الیت نبودند.
یونسی افزود: برای مهار آتش جنگل الیت از تیمهای متخصص صخره نوردی کمک گرفته شد و این گروهها همچنان در منطقه حضور دارند.
او ادامه داد: علاوه بر بکارگیری ۸ فروند بالگرد دو فروند هواپیمای ایلوشین نیز ۸ بار آب مخازن ۴۰ تنی خود را بر روی کانونهای آتش تخلیه کرد که موفقیت آمیز بود.
راه اندازی پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی
استاندار مازندران با اشاره به نبود پایگاه اطفای حریق در مراتع، اراضی و جنگلهای مازندران گفت: تقویت پایش مناطق طبیعی، بکار گیری پهبادهای حرارتی و استفاده از فناوریهای نوین برای اطلاع سریع از آتش از جمله مباحثی است که با جدیت آن را دنبال خواهم کرد
یونسی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی بروز حوادث مشابه دور از انتظار نیست به همین دلیل تلاش خواهد شد با حمایت دولت پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی و جنگلها در مازندران راه اندازی شود
او با بیان اینکه راه اندازی یک پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی حدود ۲ و نیم همت منابع مالی میخواهد، ادامه داد: با رئیس جمهور رایزنی خواهد کرد تا حداقل یک فروند هواپیمای تخصصی مهار آتش به مازندران اختصاص یابد.