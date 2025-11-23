پخش زنده
ششمین نمایشگاه کتاب کیش با عرضه آثار بیش از ۳۰۰ ناشر کشور به میزبانی نمایشگاههای بین المللی کیش گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماکیش، مجری برگزاری نمایشگاه کتاب کیش، گفت: امسال بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب در ششمین نمایشگاه کتاب ارائه شده است.
داود رادمند خاطرنشان کرد: هر فرد با ارائه کدملی میتواند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده کند و خریدهای بیشتر نیز با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.
او افزود: برای سهولت خریداران، سبدهای چرخدار و ۹ صندوق فروش شامل ۱ صندوق ویژه افراد دارای شرایط خاص پیشبینی شده است.
مجری برگزاری نمایشگاه کتاب کیش، گفت: از چهار نقطه صدف، صفین، بنیاد و نوبنیاد ناوگان حمل و نقل مینی بوسرانی رایگان رفت و برگشت در ساعتهای ۱۸، ۱۹ و بازگشت در ۲۱ و ۲۲ در نظر گرفته شده است.
رادمند تصریح کرد: مسابقه شاهنامهخوانی، گویندگی زبان انگلیسی، چند رونمایی کتاب و معرفی اثر جدیدی که توسط دانشآموزان کیش نوشته شده است از برنامههای جانبی نمایشگاه است.