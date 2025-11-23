ششمین نمایشگاه کتاب کیش با عرضه آثار بیش از ۳۰۰ ناشر کشور به میزبانی نمایشگاه‌های بین المللی کیش گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیماکیش، مجری برگزاری نمایشگاه کتاب کیش، گفت: امسال بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب در ششمین نمایشگاه کتاب ارائه شده است.

داود رادمند خاطرنشان کرد: هر فرد با ارائه کدملی می‌تواند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده کند و خرید‌های بیشتر نیز با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

او افزود: برای سهولت خریداران، سبد‌های چرخ‌دار و ۹ صندوق فروش شامل ۱ صندوق ویژه افراد دارای شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

مجری برگزاری نمایشگاه کتاب کیش، گفت: از چهار نقطه صدف، صفین، بنیاد و نوبنیاد ناوگان حمل و نقل مینی بوسرانی رایگان رفت و برگشت در ساعت‌های ۱۸، ۱۹ و بازگشت در ۲۱ و ۲۲ در نظر گرفته شده است.

رادمند تصریح کرد: مسابقه شاهنامه‌خوانی، گویندگی زبان انگلیسی، چند رونمایی کتاب و معرفی اثر جدیدی که توسط دانش‌آموزان کیش نوشته شده است از برنامه‌های جانبی نمایشگاه است.