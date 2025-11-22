هادی حق‌شناس گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات لوندویل آستارا، استانداری گیلان با بسیج کامل دستگاه‌های اجرایی و حضور میدانی تیم‌های عملیاتی، موفق به مهار کامل این حادثه طبیعی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس ستاد مدیریت بحران گیلان با بیان اینکه آتش‌سوزی رخ‌داده در ارتفاعات لوندویل، محدوده اسپیناس شهرستان آستارا، با هدایت و نظارت مستقیم ستاد مدیریت بحران استان به‌طور کامل کنترل شد گفت: این حریق که عصر روز گذشته در منطقه‌ای با شیب بسیار تند و پوشش درختان راش و توسکا آغاز شده بود، با تلاش پیوسته نیرو‌های عملیاتی در عصر امروز مهار شد.

وی با اشاره به برآورد اولیه وسعت آتش‌سوزی افزود: در ابتدا حدود ۱۵ هکتار تحت تأثیر حریق ارزیابی شده بود، اما بررسی دقیق میدانی نشان داد حدود ۲و نیم هکتار از اراضی ملی دچار خسارت شده است.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان با قدردانی از تلاش نیرو‌های حاضر در عملیات گفت: با وجود سختی مسیر و شرایط دشوار توپوگرافی، عملیات بدون وقفه و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول انجام شد.

هادی حق شناس افزود:در این عملیات، نزدیک به ۱۰۰ نفر از نیرو‌های منابع طبیعی، اعضای بسیج سپاه شهرستان آستارا، امدادگران جمعیت هلال‌احمر، جمعی از کوهنوردان و اهالی محلی حضور داشته و نقش مؤثری در تسریع روند اطفا ایفا کردند.

استاندار گیلان نیز ضمن قدردانی از همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی تأکید کرد: پایش منطقه همچنان ادامه دارد و تیم‌های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه شعله‌زنی مجدد در محل مستقر هستند.

رییس ستاد مدیریت بحران استان، علت وقوع حادثه را بی‌احتیاطی برخی کوهنوردان اعلام کرده و از شهروندان، به‌ویژه طبیعت‌گردان، خواست با توجه به خشکی بستر برگ‌ها در این فصل از روشن کردن هرگونه آتش در جنگل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.