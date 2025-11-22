اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در رزمایش کارزار خدمت‌رسانی بسیج با اشاره به نقش کلیدی بسیج در مدیریت ناترازی انرژی گفت: با همکاری بسیج، صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز در اوج بار ضروری است تا قم الگویی ملی شود.

در سالن کرامت استانداری قم، برگزار شد؛ بهنام‌جو با ستایش طرح محله‌محوری بسیج، آن را پربرکت خواند وگفت: این طرح در میدان مشکلات اجتماعی حضور فعال دارد و با آشنایی بسیج از مسائل شهر، زمینه کاهش آسیب‌های محلات را فراهم کرده؛ جایگاه مسجد برجسته‌تر می‌شود و نیازمندی‌های نقاط مختلف شناسایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رزمایش کارزار خدمت‌رسانی بسیج با حضور استاندار و فرمانده سپاه

وی بر نقش بسیج در بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: برای مقابله با ناترازی، صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در اوج بار زمستان و تابستان با اجرای طرح مدیریت مصرف برق و گاز آغاز شود؛ امسال صنعت استان ۳.۵ همت و درآمد شهرداری ۶۰۰ میلیارد تومان از ناترازی ضرر کرده، پس باید با این اقدام، تولید و اقتصاد را حفظ کنیم.

استاندار قم از آغاز ساخت نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خورشیدی به همت بخش خصوصی در مدت ۶ ماه خبر داد و افزود: این پروژه، قم را به سمت خودکفایی انرژی می‌برد و خاموشی‌ها را کاهش می‌دهد. سردار جمیری، فرمانده سپاه، هم طرح محله‌محوری را برای ارتقای خدمت‌رسانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: از ۵ سال پیش با شناسایی مسائل محلات شروع شد و در یک سال اخیر با همکاری استانداری و سپاه، گستردگی بیشتری یافته؛ به دلیل هماهنگی مسئولان و مردم، آسیب‌های اجتماعی در قم کاهش چشمگیری داشته و این اقدامات اقتصادی-فرهنگی باید در تمام محلات تکثیر شود.

در پایان، نشان مقداد (بالاترین نشان محله‌محوری) به استاندار اعطا شد و پویش «هم‌رفیق» برای کسبه محلات، کارت مدیران محله و حکم مسئولیت آنها رونمایی گردید؛ این گام‌ها، قم را به الگویی از هم‌افزایی بسیج و دولت تبدیل می‌کند.