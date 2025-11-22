تشدید بازرسی‌ها

بر روند تولید و توزیع نان در نانوایی های استان گفت:

هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی نقش مهمی در بهبود کیفیت نان ،افزایش رضایت شهروندان و ا

رتقای کیفیت نان تحویلی به مردم

خواهد داشت.