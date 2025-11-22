معاون بازرگانی جهاد کشاورزی لرستان بر ضرورت تشدید نظارت بر تولید و بهبود کیفیت نان در نانواییهای استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون بازرگانی و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر و تشدید بازرسیها بر روند تولید و توزیع نان در نانوایی های استان گفت:هماهنگی و همافزایی دستگاههای نظارتی نقش مهمی در بهبود کیفیت نان ،افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت نان تحویلی به مردمخواهد داشت.
حسین میردریکوند افزود:سازمان جهاد کشاورزی برنامهریزیهای دقیقی برای کنترل کیفیت نان و نظارت بر روند فعالیت نانواییها در دستور کار قرار داده است.