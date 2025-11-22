به دلیل تداوم آلودگی هوا و پدیده وارونگی، مدارس نوبت صبح هویزه روز یکشنبه، دوم آذر، به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام فرمانداری هویزه، مدارس این شهرستان در نوبت صبح روز یکشنبه، دوم آذر، به دلیل تداوم آلودگی هوا و پدیده وارونگی، غیرحضوری اعلام شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و سایر شهروندان و در پی تداوم شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.

بر این اساس، همه مدارس در نوبت صبح فردا تعطیل و فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است که در اطلاعیه فرمانداری هویزه، تنها به غیرحضوری بودن مدارس «نوبت صبح» اشاره شده است.