معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، از روند پیشرفت طرح‌های کلان استان از جمله فرودگاه، مترو، مسکن و زیرساخت‌های آب و فاضلاب خبر داد و بر تلاش جدی برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با اشاره به طر ح ها مهم استان گفت: یکی ازطرح های کلان، فرودگاه قم است که پس از تقریباً ۱۲ سال توقف، با پیگیری‌های مستمر، فعالیت‌های آن به جریان افتاده و زیرساخت‌های اصلی در حال اجراست. در فاز اول، زیرسازی فرودگاه با اعتبار هزار و سیصد میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن کشور انجام می‌شود و همزمان انتخاب پیمانکار برای ساخت برج مراقبت در دست اقدام است.

وی همچنین درباره طرح متروی قم گفت: خط یک مترو در حال بهره‌برداری است و تونل‌ها به مراحل نهایی رسیده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با نصب واگن‌های جدید و ریل‌گذاری، این طرح مهم شهری ظرف ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد. علاوه بر خط اول، اجرای خط دوم مترو نیز با اعتبار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در دست برنامه‌ریزی و اجرا است.

سامری در خصوص طرح مسکن افزود: در استان قم بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و این طرح ها نقش مهمی در اشتغال و تامین مسکن مردم دارند و امیدواریم به زودی بخش عمده آنها تحویل داده شود.

وی همچنین به وضعیت آب و فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۳ درصد از جمعیت استان از شبکه فاضلاب استفاده می‌کنند و با اجرای پروژه‌های تصفیه و بازچرخانی آب، پیش‌بینی می‌شود پوشش جمعیتی شبکه فاضلاب به بیش از ۸۰ درصد برسد و کمبود آب شرب نیز مدیریت شود.

سامری در پایان سخنان خود تأکید کرد که طرح های عمرانی و زیرساختی استان با جدیت ادامه دارد و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها ضروری است.