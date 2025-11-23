به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه نام علامه سید محمدحسین طباطبایی چهره برجسته ایرانی در حوزه عرفان و فلسفه در نشست عمومی یونسکو در فهرست جهانی بزرگداشت‌های این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ قرار گرفته گفت: علامه طباطبایی فیلسوف، مفسر قرآن، محقق اسلامی و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های شیعه در قرون اخیر بخش عمده‌ای از عمر پربار خود را وقف عبادت، تحقیق و تربیت شاگردان تاثیرگذار در جهان اسلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه این نامگذاری باید به معرفی و شناخت فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی مخصوصاً علامه طباطبایی ختم شود از رسانه‌ها به ویژه صداوسیما خواست برنامه‌ها و مستند‌های فاخر برای صاحب تفسیر المیزان کار شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به رویداد ملی ایران جان که با گردهم آوردن توان رسانه‌ای کشور فرصتی تازه برای نمایش ظرفیت‌های استان‌ها و تعامل گسترده میان برنامه‌سازان ملی و استانی فراهم کرده است افزود:این رویداد بستر و فرصتی است که تمام استان‌ها به ویژه استان آذربایحان شرقی بیشتر معرفی شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه امروزه با وفات عزیزان علاوه بر مصیبت عزاداری که به افراد وارد می‌شود هزینه بسیار سنگینی نیز بر دوش آنان گذاشته می‌شود گفت: برای اصلاح آداب و رسوم غلط مراسم عزاداری باید میثاق نامه‌ای تهیه و تنظیم و اجرایی می‌شود و سپس از همه ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج آن استفاده شود.