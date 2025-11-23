به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نسرین پیر سمساری در نشست جامعه زنان فعال در صنعت گفت: با این دیدگاه که بانوان رکن اصلی جامعه اسلامی و ایرانی هستند نتانیاهو عنوان می‌کند اگر بتوانیم بر زنان نفوذ کنیم قطعاً بدون جنگ نظامی در ایران پیروز خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه زنان ایران اسلامی همچنان ستون‌های استوار خانه و خانواده و هدایتگر آن هستند تاکید کرد: در جهان امروزی درک و فهم وجودی و تقش الگویی بزرگوارانی چون حضرت زهرا (ص) بیشتر احساس می‌شود و بسیاری از کاستی‌های و مصائب از همین معضل دورماندن از الگو‌های دینی و قرآنی نشئت می‌گیرد.

پیر سمساری گذری کرد به جایگاه بانوان در غرب و شرق که دست آویز کارتر‌های اقتصادی‌بودن و سستی در جامعه خود را رقم زده‌اند و اظهار داشت:زن مسلمان به فرموده مقام معظم رهبری نقش دختری، مادری و همسری را به‌خوبی ایفا کرده و پایه‌دار ارکان جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام مجتبی نظری استاد حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم با یادآوری نقش و جایگاهی که در دین و جامعه اسلامی برای زن لحاظ شده عنوان کرد: بانوان به‌عنوان دختر، همسر و مادری در دین اسلام از چنان جایگاه و مرتبت والای برخوردار است که در مجامع جهانی بر آن غبطه می‌خورند که باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نظری در عین‌ حال به نقش کلیدی حجاب در تمامی ادیان اذعان و تصریح کرد: حجاب و پوشش به‌عنوان محافظت از زنان در همه مذاهب وجود دارد و رعایت می‌شود.

وی همچنین خواستار حفظ حریم بانوان از سوی تمامی طیف‌ها به‌ منظور صیانت از ارکان خانه و خانواده به خصوص در مجامع کاری شد تا از این منظر نیز حرمت و جایگاه بانوان ارج نهاده شود.

همزمان با هفته بسیج و ایام فاطمیه، اولین سمینار جامعه زنان فعال در صنعت ملی تراکتور با رویکرد نقش زنان در تحکیم، سلامت خانواده و جامعه با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از بانوان شاغل در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و کارخانجات غرب تبریز در تراکتورسازی و مسئولین بسیج کارگری تبریز برگزار شد.